مسلحون يفرجون عن صيادين مختطفين في الفلبين.. والسبب صادم

2019/06/23 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الأحد، أن مسلحين من ولاية صباح الماليزية أفرجوا عن تسعة صيادين في جنوب الفلبين بعد ثلاثة أيام من اختطافهم دون إلحاق

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