معتوه البيت الأبيض ترامب:سأكون أفضل صديق لإيران لو نفذت هذا الشرط!

2019/06/23 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيفرض عقوبات جديدة “كبيرة” على إيران يوم غدٍ الاثنين.ترامب أكد على أن الخيار العسكري لايزال مطروحاً ،بيد أنه وعد في المقابل بأن يكون “أفضل صديق” للإيرانيين لو نفذوا أحد شروطه.وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية.في ظل خطة أوباما المرعبة، كانوا …

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