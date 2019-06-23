بولتون: ايران مستمرة بدعم الجماعات وعملياتها في العراق وسوريا واليمن

2019/06/23 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_متابعة

أكد مستشار الامن القومي الامريكي، جون روبرت بولتون، الاحد (23 حزيران 2019)، أن إيران مستمرة بدعم الجماعات وعملياتها في العراق وسوريا واليمن.

بغداد اليوم_ متابعة

قررت حكومة نيوزيلندا سحب قواتها الرمزية العاملة في العراق بحلول حزيران 2020، وهى القوات التي تصنفها وزارة الدفاع النيوزيلندية بأنها "قوات غير مقاتلة"، وتتألف من 95 فردا من المدربين على مكافحة الإرهاب يتمركزون في مجمع

بغداد اليوم-متابعة

حذرت مجلة National Interest الأمريكية المختصة في الأمن والدفاع، من أن تجربة صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في الهند تعزز احتمال اندلاع حرب نووية مع باكستان.

واعتبرت المجلة أنه على الرغم من التقارير المبكرة عن التجارب الفاشلة للأ

بغداد اليوم - متابعة

كشفت الولايات المتحدة عن بعض تفاصيل المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية الجديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة بـ"صفقة القرن".

ومن المقرر أن يعلن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد ك

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