مركز حقوقي يدين اقتحام حماية حمد الموسوي مقر مؤسسة صحفية وسط بغداد

2019/06/23 | 11:38

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بغداد :سومر نيوز

ادان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الأحد، اقتحام حماية النائب حمد الموسوي لمبنى مؤسسة صحفية وسط بغداد، ...

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