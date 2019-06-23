الفتح: المناصب التنفيذية ليست حكرا للكتل السياسية

2019/06/23 | 11:38

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بغداد/ سومر نيوز

اعلن النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الاحد، عن تنازل تحالفه عن جميع المناصب التنفيذية وتخوي...

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