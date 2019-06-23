2019/06/23 | 11:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفتح: المناصب التنفيذية ليست حكرا للكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
اعلن النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الاحد، عن تنازل تحالفه عن جميع المناصب التنفيذية وتخوي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفتح: المناصب التنفيذية ليست حكرا للكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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