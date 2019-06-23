تسريبات جديدة تؤكد لنا من جديد تصميم الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro

2019/06/23 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في وقت سابق من هذا الشهر، حصلنا على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro.



واليوم، نحن هنا مع صور جديدة تستعرض لنا كلا الهاتفين داخل أغطية واقية مصممة لهما من قبل شركة Olixar المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف الذكية، بما في ذلك الأغطية الواقية وواقيات الشاشات.

وكما تلاحظون في الصور أدناه، فسوف يأتي الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro على حد سواء مع كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى من واجهتهما الخلفية.



سوف يفتخر الهاتف Galaxy Note 10 بثلاث كاميرات، في حين سيحصل الهاتف Galaxy Note 10 Pro على كاميرا إضافية.

وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك إحتفاظ كلا الهاتفين بأزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب الأيسر، وإختفاء الزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby والذي رأيناه في الهواتف الرائدة لشركة سامسونج منذ إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S8 Series في العام 2017.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.4 إنش، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4170mAh.



وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد الهاتف Galaxy Note 10 Pro بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش، وبذاكرة داخلية بحجم 256GB، وببطارية بسعة 4170mAh كذلك.



وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف Galaxy Note 10 Pro تضم ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro كذلك مع المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق، ومع المعالج Exynos 9825 في المناطق الأخرى.



وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Galaxy Note 10 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف +Galaxy S10، ولكنها ستمتاز بتصميم عمودي هذه المرة.



وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد قيل كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيتخلصان من منفذ السماعات 3.5mm.



عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro، وهو الأمر الذي من المرجح أن يتحقق في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل.

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