الصين تدعو أميركا للتخلي عن عقلية الفوز بأي ثمن

2019/06/23 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت صحيفة الشعب الصينية الرسمية، الولايات المتحدة للتخلي عن عقلية الفوز مهما كان الثمن، وأن تضع في الاعتبار مصلحة مواطنيها والمجتمع الدولي كذلك، بدلا من شن حرب تجارية على الصين.

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