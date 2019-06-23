إعمار كنيسة البشارة في الموصل، بعد أنّ دمّرها تنظيم داعش

2019/06/23 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تعرّضت كنائس الموصل إلى التفجير والنهب والحرق وبعضها إلى مقرّات للدولة الإسلامية “داعش” والبعض الآخر مصانع لتصنيع الأسلحة وسجون للمواطنين المدنيين ، إلّا أنّ كنيسة البشارة الواقعة في حيّ المهندسين حظيت بأعلى نسب من الدمار والهدم ، وتم المباشرة بها بإعادة بنائها وترميمها وبناء كرفانات للسكن خاصة للطلبة والعوائل …

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