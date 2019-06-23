2019/06/23 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بقرار مجلس النواب العراقي، تأجيل التصويت على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة “الدفاع والداخلية والتربية والعدل” في جلسة مجلس النواب أمس، إلى إشعار آخر, منوهة باستمرار تباين وجهات نظرالكتل السياسية بشأن المرشحين لشغل هذه الوزارات المهمة وعدم توافقها إلى الآن.وأشارت صخف الأحد إلى الاجتماع ‏المشترك الذي عقدته هيئة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهم ماركزت عليه صحف اليوم العراقية النعيم نيوز.

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