الثلاثاء القادم موعد لقاحات الحجاج

2019/06/23 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الأستعدادات الخاصة بتهيئة كافة الأمور الخاصة بالحج قامت الهيئة العليا للحج والعمرة - مكتب كربلاء المقدسة بتزويد مديرية صحة كربلاء بأعداد حجاج هذا العام لغرض توفير اللقاحات الخاصة بهم. وقال مسؤول إعلام صحة كربلاء (سليم كاظم) لوكالة نون: بأن شعبة التحصين ستقوم من اليوم الأحد بتوزيع اللقاحات والدفاتر الصحيه الخاصه بالحجاج على المراكز الصحية وستقوم تلك المراكز بتلقيح الحجاج من يوم الثلاثاء القادم المصادف ٢٥/٦/٢٠١٩.واشار كاظم بأنه يجب على الحاج جلب هوية الاحوال المدنية وصوره شخصية ملونه.فيما أكد السيد(عبد الكريم جواد خليل) مدير مكتب كربلاء للحج والعمرة على مدراء القوافل بضرورة تبليغ جميع الحجاج بأخذ تلك اللقاحات لما لها من دور مهم في المحافظة على صحتهم من الأمراض الأنتقالية اثناء ادائهم لمراسم الحج.كما اشار السيد المدير بأن المراكز المشموله بأعطاء اللقاحات هي سبع مراكز موزعه على عموم مناطق المحافظة..

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