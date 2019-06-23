2019/06/23 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بردع كل من يستغل منصبه لأغراض شخصية على غرار قيام مفتش عام بإدخال سيارة الى مدرج المطار والوصول بها الى سلّم الطائرة، مُحملة سلطة الطيران المدني المسؤولية عن هذه الخروقات.وقالت في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية عليه اليوم:" قبل ايام شوهدت سيارة ادخال كمركي جديدة (شخصية وليست حكومية) سوداء اللون تدخل مطار بغداد الدولي وتصل الى سلم الطائرة القادمة من بيروت، وعند نزول الشخصية تبين انه مفتش عام لم يُبقِ وسيلة اعلامية إلا واستغلها للترويج عن نفسه، وهنا تفاجأ بعض المسؤولين الكبار ومن هم بدرجة وزير وأدنى لأنهم وفق للتعليمات لا يجوز لهم إدخال السيارات الى المدرج وسلم الطائرات نهائيا ".

وتابعت نصيف:" احمل سلطة الطيران المدني تبعات هذه الخروقات وسيتم توجيه كتاب من مجلس النواب اليها يتضمن استفساراً حول كيفية قيام مسؤول بدرجة مدير عام بإدخال سيارة الى سلم الطائرة، في حين الوزراء يتوجهون الى الصالة المخصصة لهم سيرا على الاقدام ".

وأضافت:" سنقوم بإعداد قانون الغاء مكاتب المفتشين بعد موافقة رئيس مجلس للنواب عليه، وبموجبه ستنتهي حقبة استغلال المناصب بطريقة سيئة، مع احترامنا لبعض المفتشين الذين عملوا بمهنية ولم يستغلوا مناصبهم للمنفعة الشخصية والابتزاز "، مطالبة رئيس الوزراء بردع كل من تسول له نفسه استغلال منصبه لمنفعة شخصية، فالكل متساوون امام القانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف:مفتش عام أدخل سيارته الى مدرج المطار ووصل بها الى سلّم الطائرة) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف:مفتش عام أدخل سيارته الى مدرج المطار ووصل بها الى سلّم الطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).