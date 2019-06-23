2019/06/23 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قالت مديرية مكافحة الإجرام اليوم الأحد إن مفارزها تمكنت من القبض على مطلوب بقضية خطف في التاجي ببغداد.وقال بيان عن المديرية تلقته “خطوة برس” إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام التاجي تمكنت بعد جمع المعلومات والتحري من القاء القبض على متهم بحوزته صك مزور بقيمة ١٥٠ مليون دينار عراقي و مبلغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بخطف شخص بالتاجي وكالة خطوة برس.

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