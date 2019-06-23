2019/06/23 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للعمليات تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" الربيعي قرر ذلك بعد إطلاعه على مقطع فيديو يبين الاعتداء من قبل افراد يستقلون عجلة عسكرية، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان، ان" في الوقت الذي تدين فيه قيادة عمليات بغداد مثل هذه الاعمال غير المنضبطة، تؤكد أنها ستلاحق جميع الخارجين على القانون، ولا تسمح بأي شكل كان الاعتداء على المواطنين".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تحتجز عجلة عسكرية وتعتقل من فيها لاعتدائهم على مواطن) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تحتجز عجلة عسكرية وتعتقل من فيها لاعتدائهم على مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).