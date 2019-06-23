الإعلام الامني: القبض على 3

2019/06/23 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية، قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة من عناصر عصابات داعش الارهابي في مدينة سامراء وهم مطلوبين بقضايا إرهابية".

واضاف، انه" قد اعترفوا من خلال التحقيق معهم من قبل مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية انهم يعملون في نصرة مايسمى "عسكري قاطع سامراء"، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا".انتهى..م.م

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