نائب يبين مهام اللجنة المشتركة بخصوص نفط الاقليم

2019/06/23 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الاصلاح بدر الزيادي, الاحد , ان اللجنة المشتركة بين الاقليم والمركز بشان التفاوض حول نفط الاقليم الغرض منه تحديد ما تطلبه الحكومة من مستحقات سابقة وليس تحديد سقف جديد لكون الموازنة اقرت ولايمكن تعديلها, مشيرا الى اننا سوف نطالب باستقطاع حصة الاقليم في حال عدم التزمها بتسديد كامل المستحقات السابقة […]

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