الجمارك توضح: لا هدر بالمال العام

2019/06/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، توضيحات بشأن تصريح النائب احمد مظهر الجبوري حول وجود هدر أموال في الهيئة العامة للجمارك.

وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، انها “سجلت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا غير مسبوق في إيراداتها الجمركية رغم التحديات والتدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الجمركية الحدودية والتي تسبب هدرا بالمال العام وتعطيلاً غير مشروعاً للإجراءات الجمركية”.

واضافت انها “ورغم الصعوبات التي تواجه العمل الجمركي والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل وأجهزة العمل الجمركي قد أعلنت خلال الشهرين المنصرمين تسجيل اعلى إيرادات يومية سجلت في كل من مراكز ام قصر الشمالي والاوسط ومحطة بوابة البصرة تجاوزت الملياري دينار لكل مركز”.

وأكدت الهيئة ان “هذا الانجاز من نتائج توجهات ادارة الجمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والتهرب من دفع الرسوم الجمركية فضلا عن تسهيل انجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على زيادة الاستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس ايجابا على ايرادات المراكز الجمركية كافة”.

واوضحت ان “إيراداتها تدخل ضمن حساب مغلق بدون حق السحب وإن كافة مبالغ الايرادات المجباة يتم تحويلها عن طريق المصارف الحكومية المعتمدة إلى حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي”.

وودهت الهيئة دعوة إلى “كافة الجهات المعنية الى الإلتزام بالمهام المُناطة بها في حدود إختصاصاتها وإحكام السيطرة على بوابات الموانيء والمنافذ الحدودية ووضع خطط أمنية مُحكمة وتنظيم حركة الأشخاص والعجلات والشاحنات ومنع غير المخولين من التواجد في الحرم الجمركي”.

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