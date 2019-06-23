العدل تعلن اعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري الكرخ الاولى

2019/06/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة العدل، الاحد، عن افتتاح العمل في مديرية التسجيل ‏العقاري الكرخ الاولى وذلك بهدف رفع مستوى الاداء ‏المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى تقديم افضل ‏الخدمات.وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة فضيلة عبد الجبار ‏موزان في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “هذا الافتتاح يأتي ضمن توجيهات ‏وزير […]

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