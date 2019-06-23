زهير الخويلدي - الأعمال التلفزية بين سلطة الرقابة وحرية الإبداع

2019/06/23 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " فقط الموسيقى المريضة هي التي تجني أرباحا هذه الأيام" - فريدريك نيتشه،شهدت الأعمال الفنية المعروضة على القنوات التلفزية في شهر رمضان الكريم مراكمة محمودة من حيث الكم والذوق وعرفت مشاركة واسعة لعدد هام من الممثلين الشباب والتقنيين والفنانين والمخرجين والكتاب والنقاد والموسيقيين لنقاش قضية الرقابة الإعلامية من طرف مؤسسات الدولة وحرية الإبداع لدى الفنان.بيد أن هذا الزخم الكبير واللمعان الظاهر أ......

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