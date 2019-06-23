شه مال عادل سليم - بين قيادة شيوعية مترهلة ومتأمرين ...الضربة الغادرة في فرصة السطوع ( 3 )

2019/06/23 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شه_مال_عادل_سليم المحور الثالث : ـ خيانة صريحة لمبادئ الشيوعي العراقي ولقضية الشعب الكوردي : ـ في بداية تموز 1992 عقدت منظمة إقليم كوردستان في مدينة اربيل كونفرنسها وبحضور( 106 ) مندوب وباشراف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الرفيق الراحل ( عزيز محمد ), في جوٍّ مشحون بالخلافات والصراعات والتوترات والشكوك المتبادلة بين الشيوعي العراقي و دعاة الاستقلال والقومية بقيادة (يوسف حنا يوسف ـ ابو حكمت ) , وان......

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