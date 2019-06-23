إريكسين سيرحل عن توتنهام ولكن ليس لـ ريال مدريد

2019/06/23 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة “الميرور” الإنجليزية بأن الدنماركي كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام هوتسبير لن ينتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني، بالرغم من رحيله عن السبيرز هذا الصيف.

وارتبط اسم كريستيان إريكسين ابن 27 عامًا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.وبالرغم من تأكيدات الصحف المدريدية على اقتراب تعاقد ريال مدريد مع كريستيان إريكسين، إلا أن صحف إنجلترا قد أشارت حلم انضمام النجم الدنماركي للمرينجي قد انتهى.وأشارت صحيفة “الميرور” أن كريستيان إريكسين سيرحل بشكل مؤكد عن توتنهام هوتسبير هذا الصيف، ولكن ليس لريال مدريد.وأكملت الصحيفة أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي هما أبرز الأندية الراغبة في ضم النجم الدنماركي إريكسين.وأضافت الصحيفة أن كريستيان إريكسين سيكون عليه الاختيار بين مانشستر يونايتد، ويوفنتوس، وسط تأكيدات بعض المصادر أن الشياطين الحمر هو الأقرب لضم النجم الدنماركي.الجدير بالذكر أن عقد كريستيان إريكسين سينتهي مع توتنهام هوتسبير صيف عام 2020 المقبل، وشارك مع السبيرز موسم 2018 / 2019 في 51 مباراة، ونجح في تسجيل عشرة أهداف، وصناعة 17 آخرين.انتهى

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