العدل تعلن إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري في الكرخ الأولى

2019/06/23 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة العدل، الاحد، عن افتتاح العمل في مديرية التسجيل ‏العقاري الكرخ الاولى, وذلك بهدف رفع مستوى الاداء ‏المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى تقديم افضل ‏الخدمات .‏

وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري فضيلة عبد الجبار ‏موزان في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "هذا الافتتاح يأتي ضمن توجيهات ‏وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني لتحقيق اهداف الوزارة لتقديم ‏خدمات عدلية ذات جودة عالية ترضي طموح المواطن لانجاز ‏معاملاتهم وتذليل جميع المعوقات خدمة للصالح العام‎ ‌‏.‏واضافت ان "افتتاح العمل جاء بعد اكمال استناف ‏اعمال لجنة عمليات الجرد والتدقيق الكامل للاضابير الخاصة ‏بالمواطنين من جميع النواحي القانونية والحسابية والتدقيقية ‏والبحثية والوقوف على اهم احتياجاتها لتبسيط الاجراءات بما ‏يساهم في تسهيل عمل الدوائر التابعة للوزارة.".انتهى

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