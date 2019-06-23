الصيف يزداد سخونة مع ارتفاع الحرارة الى الـ 50 هذا الاسبوع

2019/06/23 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت هيئة الأنواء الجوية ،اليوم الأحد، أن درجات الحرارة سترتفع تدريجياً خلال الأسبوع الحالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “الطقس سيكون اليوم الأحد في عموم البلاد صحواً فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصل العظمى منها في بغداد 45 درجة مئوية”، مضيفةً أن “الطقس سيكون ليوم الاثنين في […]

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