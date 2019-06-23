2019/06/23 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، مؤكدة أن درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في المناطق الجنوبية.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الطقس سيكون اليوم الأحد في عموم البلاد صحواً, فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصل العظمى منها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).