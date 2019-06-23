رئيس شركة Xiaomi يُعلن عن سلسلة Xiaomi CC Series، ويشرح ما الذي تعنيه

2019/06/23 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت شركة Xiaomi بالإستحواذ على شركة Meitu المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية في العام الماضي، وكنا نتوقع أن تقوم هذه الشركة بالكشف عن منتجاتها الأولى اليوم تحت الأسماء Xiaomi CC9 و Xiaomi CC9e.



وعدتنا الشركة بالإعلان عن هذين الهاتفين اليوم، وحدث ذلك بالفعل، ولكن تبين أن الإعلان لا يتضمن هواتف فعلية.

قدم الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Leu Jun سلسلة هواتف Xiaomi CC Series، موضحًا أن اللاحقة CC في هذه السلسلة تعني ” ملون ومبدع | Colorful & Creative “، وأنه تم تطوير هذه السلسة من قبل فريق Chic & Cool 90.



وكما سبق وأشرنا، فلم تكن هناك هواتف في الإعلان وما زلنا ننتظر تاريخًا رسميا لرؤية الهاتف Xiaomi CC9 ذو الكاميرا الدوارة على غرار الهاتف Asus Zenfone 6.

الرقم 9 في الإسم يرمز إلى عمر الشركة البالغ 9 سنوات.



ليست هذه هي المرة الأولى التي تُغير فيها شركة Xiaomi إسم أحد هواتفها الذكية للإحتفال بعيد ميلادها، فقد سبق وأن قامت بنفس الأمر من قبل عندما تخطت Xiaomi Mi7 وقفزت الشركة مباشرة إلى Xiaomi Mi8 في العام الماضي.

ستكون سلسلة هواتف Xiaomi CC Series هي العلامة التجارية الثالثة للشركة بعد كل من Xiaomi Redmi Series و Xiaomi Mi Series.



ستكون هذه السلسلة مختلفة، فقد تم تصميمها من قبل طلاب الفنون وتهدف إلى مواكبة الموضة الشبابية.



ويهتم فريق Chic & Cool 90 بالجمال أولاً، مما قد يعني بأن سلسلة هواتف Xiaomi CC Series الجديدة ستكون أقل إثارة للإعجاب من حيث المواصفات التقنية.

أوضح السيد Lei Jun كذلك أن الشباب لديهم الرغبة في أن يتم ملاحظتهم وسماعهم، فهم يحبون إلتقاط الصور ومشاركة جمالهم مع الجميع.



سيكون للهاتف الجديد مفهوم جمالي جديد، والذي يجمع بين العتاد المتطور للكاميرات وجمال التكنولوجيا.



من المحتمل أن تكون هذه طريقة مختلفة للقول بأن Xiaomi ستقوم بإستخدام المزيد من الفلاتر الجمالية ومحركات الذكاء الإصطناعي لتحسين الصور لأن هذه الميزات تحظى بإقبال كبير في الصين.

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