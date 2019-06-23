2019/06/23 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت 22 يونيو 2019 أنه "سيكون أفضل صديق" للإيرانيين إذا ما تخلوا عن البرنامج النووي.

وقال ترامب إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أن العمل العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأوضح الرئيس الأمريكي ...

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