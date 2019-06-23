الثقافة النيابية: سنتخذ الإجراءت اللازمة إذا ثبت تورط الموسوي باقتحام مقر احدى الصحف

2019/06/23 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدانت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الأحد، ما وصفتها بـ”التصرفات غير المسؤولة” لعدد من الحمايات الذين يدعون الانتماء للنائب حمد الموسوي، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات اذا ثبت تورط النائب بهذا الفعل.وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في تصريح لـ/المعلومة/، ان لجنتها “ستحقق بحادثة اقتحام مقر احدى المؤسسات الصحفية وسط العاصمة بغداد وفي حال ثبت تورط […]

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