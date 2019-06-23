وزارة العدل تعلن عن اعادة فتح دائرة التسجيل العقاري الكرخ الاولى

2019/06/23 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل عن اعادة فتح العمل في مديرية التسجيل ‏العقاري الكرخ الاولى, وذلك بهدف رفع مستوى الاداء ‏المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى تقديم خدمات افضل للمواطنين .‏ وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري فضيلة عبد الجبار ‏موزان في بيان ” ان اعادة العمل يأتي لتحقيق اهداف الوزارة في تقديم ‏خدمات عدلية ذات جودة […]

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