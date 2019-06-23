منظمتان دوليتان تحتفلان باليوم العالمي الثاني لسلامة الأغذية في العراق

2019/06/23 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الأول لسلامة الأغذية تحت شعار / سلامة الأغذية/ التزامهما بدعم حكومة العراق لضمان تمتع جميع العراقيين بتغذية مأمونة وأمن غذائي بحلول عام 2030.وذكر بيان لمنظمة الفاو: تعمل المنظمة ومنظمة الصحة العالمية في العراق جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية لتقييم […]

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