مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي برصاص حارسه الشخصي في محاولة انقلاب

2019/06/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل قائد الجيش الإثيوبي، اليوم الأحد، برصاص حارسه الشخصي، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، وذلك بحسب ما أعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي .وأبلغت المتحدثة، بيلين سيوم، الصحفيين أن “فرقة اغتيال” بقيادة رئيس الأمن في أمهرة، أسامينو تسيج، اقتحمت اجتماعا أمس السبت، مما أدى إلى إصابة الرئيس الإقليمي أمباتشو ميكونين ومسؤول […]

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