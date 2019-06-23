2019/06/23 | 12:40

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عبدالسلام ردا على تصريحات نتنياهو: الدفاع عن قضية الأمة وسام شرف نعتز به

رد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس

وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو التي اعتبر فيها العدوان

على اليمن جزءا من معركته ضد فلسطين، مؤكدا أن الدفاع عن قضية الأمة

وسام شرف نعتز به.وقال عبدالسلام في تغريدة له تويتر: "نتنياهو في مؤتمر صحفي يدافع عن

عدوان السعودية بكل وضوح ويعتبر الحرب على اليمن جزءاً من معركته ضد

فلسطين ويصف الرد اليماني على العدوان الأمريكي السعودي بأنه تهديد

على الكيان الصهيوني الغاصب". وأضاف رئيس الوفد الوطني والناطق الرسمي لأنصار الله أن نتنياهو يصف

الرد اليماني على العدوان الأمريكي السعودي بأنه تهديد على الكيان

الصهيوني الغاصب إنهُ بالنسبة لنا وسام شرف نعتز به للدفاع عن قضية

الأمة في زمن الانبطاح للمشروع الصهيوأمريكي".

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