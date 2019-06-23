قائد الدفاع الجوي: مستعدون لتطوير التعاون مع العراق

2019/06/23 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد قوة الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، خلال استقباله مسؤولا عسكريا عراقيا رفيع المستوى، استعداد ايران الكامل لتوف...

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