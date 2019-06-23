2019/06/23 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهم قام باختطاف احد المواطنين شمال بغداد”.وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام ” ان مفارز مكتب مكافحة إجرام التاجي القت القبض على متهم وبحوزته صك مزور بقيمة ١٥٠ مليون دينار و مبلغ من المال قدره ١٧٠٠ دولار أمريكي ، مشيرا الى انه بعد التعمق معه بالتحقيق اعترف صراحة عن قيامه […]

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