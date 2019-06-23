مرشح السلطة يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

2019/06/23 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد شيخ الغزواني اليوم الأحد فوزه في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، في تصريح صحفي أدلى به بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز .وقال الغزواني في تصريح صحفي قبيل الفجر أمام حشد من المؤيدين في ختام الليلة الانتخابية وبعد فرز نحو 80 بالمئة من صناديق […]

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