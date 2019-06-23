صالح يوفد زوجته الى هولندا لـ

2019/06/23 | 12:42

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بغداد :سومر نيوز

أقامت السفارة العراقية العراقية في هولندا، وبالتعاون مع جامعة هولندية مؤتمر "الزراعة والمياه في الع...

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