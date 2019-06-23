2019/06/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه العشرات من المتظاهرين , اليوم الأحد , نحو مبنى حكومة البصرة المحلية ، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بمنعهم.وقالت المصادر ، إن عشرات المتظاهرين ، توجهوا نحو مبنى الحكومة المحلية، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بمنعهم من الوصول إلى المبنى .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



قوات الشغب تمنع متظاهرو البصرة من التوجه لمبنى الحكومة المحلية النعيم نيوز.

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