2019/06/23 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأحد إنه لا يمكن احتواء التوترات في منطقة الخليج إلا سياسيا وإن الأولوية ينبغي أن تكون للحوار ووقف التصعيد.وقال قرقاش على تويتر “لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيا.الأزمة التي تتشكل منذ فترة طويلة تحتاج لاهتمام جماعي لوقف التصعيد أولا وللتوصل لحلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات”.

(رويترز)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إماراتي:لا يمكن احتواء التوترات مع إيران إلا سياسيا) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إماراتي:لا يمكن احتواء التوترات مع إيران إلا سياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).