نائب عن البناء: عبد المهدي مازال راغبا باستيزار الفياض للداخلية

2019/06/23 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز, الاحد, اعادة طرح فالح الفياض كمرشح للداخلية مجددا رغم رغبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بذلك, مؤكدا أن إعادة تداول اسمه ربما وسيلة ضغط على الكتل السياسية للتوافق على تقديم مرشح مناسب للداخلية.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من المستبعد جدا اعادة طرح فالح الفياض لحقيبة […]

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