2019/06/23 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس بعد توقف استمر ثلاثة عقود بدأت السعودية اليوم منح تأشيرات الدخول للحجاج العراقيين من بغداد بدلا عن عمّان إثر موافقتها على زيادة عددهم من 36 ألفا إلى 50 الف حاج..وأعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية الاتفاق مع السعودية على منح تأشيرات الدخول للحجاج العراقيين في العاصمة بغداد بعد انقطاع استمر حوالي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء منح تأشيرات الحجاج العراقيين من بغداد بدل عمان وكالة خطوة برس.

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