كتلـة دولة القانون تكشف عن سيناريوهات توزيع المناصب بالوكالة والدرجات الخاصـة

2019/06/23 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عن سيناريوهات توزيـع المناصب بالوكالـة والدرجات الخاصـة التي ينوي مجلس النواب التصويت عليها ضمن المنهاج الوزاري بعد انتهاء عملهـا رسميـا في 30 حزيران الجاري .

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