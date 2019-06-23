ذئب يهاجم طفلة في حديقة منزلها – فيديو

2019/06/23 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت طفلة لهجوم من ذئب في الساحة الخلفية لمنزلها.

وفقا لما رصدته كاميرا المراقبة للمنزل من الخارج، كان الذئب يتجول في الحديقة الخلفية للمنزل عندما هاجم الفتاة خلال ركضها خلف شقيقها.

وحسب ما نشره موقع لايف ليك، كانت العائلة بالخارج عندما ركض الطفلان إلى الحديقة الخلفية وهنا ظهر الذئب من الخلف وركض نحو الفتاة ثم أسقطها أرضا ورحل، وهنا ركض الأبوان المذعوران نحو ابنتهما للاطمئنان عليها بعدما أن هرب الذئب.

وقع الحادث بالولايات المتحدة الأمريكية ولم تصب الفتاة البالغة من العمر3 سنوات بسوء بفعل الضربة.

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