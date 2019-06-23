قائد عمليات بغداد يوجه باحتجاز عجلة عسكرية ومستقليها أثر اعتدائهم على عجلة أحد المواطنين

2019/06/23 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، اليوم الاحد، باحتجاز عجلة عسكرية ومستقليها، أثر اعتدائهم على عجلة أحد المواطنين مساء يوم أمس.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد وتلقته وكالة صدى، ان “الفريق الركن جليل الربيعي وجه باحتجاز عجلة عسكرية ومستقليها وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم اثر اعتدائهم على عجلة احد المواطنين”.واوضح البيان ان “مقطع

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