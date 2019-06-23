2019/06/23 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الزراعة / مديرية زراعة كربلاء المقدسة، الأحد، عن الانتهاء من تنفيذ كامل خطتها الزراعية المقررة للموسم الزراعي الحالي في المحافظة، والبالغة (38862) دونم من مختلف المحاصيل الصيفية ماعدا محصول الذرة الصفراء الذي يزرع في شهر تموز المقبل.وذكر بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أنه “تم تنفيذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زراعة كربلاء تعلن إنهاء تنفيذ كامل خطتها للموسم الحالي وكالة خطوة برس.

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