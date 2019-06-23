نجم دولي سابق: التأهل لكأس العالم لن يعتبر انجازاً بسبب التزوير

2019/06/23 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النجم الدولي السابق، حارس محمد، الاحد، ان التزوير تسبب في اندثار الجل المتوج ببطولة كأس آسيا 2007، مبيناً أن انه حتى في حال تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم فلا يعتبر ذلك انجازاً.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “التزوير سبب رئيسي في تدهور كرتنا وعدم ثقافة اللاعبين وعدم التفاهم سبب في اندثار […]

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