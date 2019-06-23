2019/06/23 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاحد، اعتقال ثلاثة ارهابيين يعملون فيما يسمى عسكري قاطع سامراء.واوضحت الخلية في بيان وتلقته وكالة صدى , انه ” بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية، تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ثلاثة من عناصر عصابات داعش الارهابي في مدينة سامراء وهم مطلوبين بقضايا إرهابية”، مشيرة الى ان ”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ثلاثة ارهابيين يعملون فيما يسمى عسكري قاطع سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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