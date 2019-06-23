2019/06/23 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “سينيفاي” المعروفة سابقاً باسم “فيليب لايتنيغ” المنتجة للأضواء الذكية عن مصابيح قادرة على نقل الإنترنت عريض النطاق عبر الإضاءة.وأعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من مصابيح (Li-Fi) القادرة على نقل الإنترنت العريض النطاق عبر الإضاءة المسماة (Truelifi).ويمكن للمصابيح الجديدة نقل البيانات إلى الأجهزة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بسرعات تصل إلى 150 ميغابايت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصابيح تنقل الإنترنت بسرعة كبيرة ..! النعيم نيوز.

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