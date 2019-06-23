2019/06/23 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لارتداء البنطلون بالنسبة للمرأة ومواصفات الحجاب الاسلامي.السؤال: ما هوحكم لبس المرأة للملابس التالية:١ـ الشفافة والحاكية ؟٢ـ اللاصقة والمجسمة ؟٣ـ الألوان الزاهية كالاصفر والاحمر؟٤ـ المزخرفة والمذهبة والمطرزة ؟٥ـ (الملفتة للنظر) بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع ؟٦ـ اللماعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الإمام السيستاني يحدد حكم ارتداء المرأة للبنطلون ومواصفات الحجاب الاسلامي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الإمام السيستاني يحدد حكم ارتداء المرأة للبنطلون ومواصفات الحجاب الاسلامي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الإمام السيستاني يحدد حكم ارتداء المرأة للبنطلون ومواصفات الحجاب الاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).