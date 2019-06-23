«صفقة القرن»… استثمارات أولية بـ50 مليار دولار

2019/06/23 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الإدارة الأميركية أن خطتها للسلام، المعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، التي سيُعرض الشق الاقتصادي منها في البحرين، ستتضمن ضخ 50 مليار دولار

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