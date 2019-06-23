أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 2

2019/06/23 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: هل يوجد في الكون حمار أحمر مني؟الحمار الأميركاني: حمار أحمر منك؟الحمار الإيراني: حمار أحمر مني.الحمار الأميركاني: حمار أحمر منك!الحمار الإيراني: (ينفخ).الحمار الأميركاني: يوجد.الحمار الإيراني: مستحيل! من؟الحمار الأميركاني: أنا.الحمار الإيراني: أنت حمار أحمر مني! الحمار الأميركاني: أنا حمار أحمر منك.الحمار الإيراني: أنت أحمر حمار في العالم لك......

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