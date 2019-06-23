بن حلمي حاليم - الثورتين السودانية والجزائرية الآن، سبيلهما هو المجلس التأسيسي /جمعية تأسيسية

2019/06/23 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بن_حلمي_حاليم الجماهير الشعبية التي نزلت إلى الشوارع بالبلدين رافعة شعارات: سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تريد تحقيقها،وناضلت من اجلها واستطاعت ان تزيحا رئيسا الجمهوريتين (عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير) بعد صراع طويل وقوي، وقد استعملت فيه الطبقات المسيطرة كل وسائلها الإيديولوجية والقمعية ضد المواطنين والمواطنات المحتجين على السياسات المتبعة وتسببتا بقتل عدد كثير من الشهداء.1) ان كل المحاولات لحل أزمة......

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