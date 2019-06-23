الفلوجة تستقبل أكبر وجبة من الاسر النازحة العائدة لمناطق سكناها المحررة

2019/06/23 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ،الاحد، عن استقبال اكبر وجبة من الاسر النازحة عائدة الى مناطق سكناها المحررة.وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مناطق مختلفة من قضاء القائم شهدت استقبال 75 اسرة نازحة عادت الى مناطق سكناها المحررة وتعد هذه الوجبة هي الاكبر منذ عودة الامن والاستقرار الى القضاء […]

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